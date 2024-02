Katedra za novinarstvo na FDV: Zavračamo poskuse diskreditacij Milosavljevića

Ljubljana, 22. februarja - Katedra za novinarstvo na fakulteti za družbene vede (FDV) zavrača nedavne navedbe o profesorju Marku Milosavljeviću v nekaterih medijih, ki jih vidi kot poskuse diskreditacij. Avtorji, ki so se podpisali kot novinarji nekdanje Panorame, so namreč v izjavi nekatere njegove izjave za Voice of America označili za laži, kar je nekaj medijev povzelo.