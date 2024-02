Berlinale: Celovečerni prvenec o anonimnih skladateljicah

piše poročevalka STA z Berlinala Alenka Vesenjak

Berlin, 22. februarja - Programski direktor Berlinala Carlo Chatrian si je lanske kritike tekmovalnih filmov vzel k srcu in letos je ustvarjalk in tematik na temo žensk v družbi vse polno. Svoje mesto je v tekmovalnem programu našel tudi prvenec Gloria! Margherite Vicario, ki med dramo in komedijo približa glasbenice z začetka 19. stoletja.