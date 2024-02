Luka Koper ob skoraj nespremenjenih prihodkih lani z nižjim dobičkom

Koper, 22. februarja - Prihodki od prodaje skupine Luke Koper so bili lani s 312,8 milijona evrov skoraj enaki kot predlani, čisti dobiček pa je upadel za 24 odstotkov na 56,4 milijona evrov. Rezultate, ki so sicer presegli pričakovanja, so pojasnili med drugim z višjimi stroški.