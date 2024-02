Usposabljanje Slovenske vojske na poligonu 208 v občini Pivka

Ljubljana, 22. februarja - Od ponedeljka do četrtka se bodo pripadniki Slovenske vojske vsak dan med 9. in 15. uro usposabljali na poligonu 208 v občini Pivka. Urili se bodo iz vsebin uničevanja improviziranih eksplozivnih naprav, so sporočili z ministrstva za obrambo. Uporabljene bodo manjše količine eksploziva in slišne detonacije ob eksplozijah.