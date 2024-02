Turškemu gradbeniku po smrtonosnem potresu več kot 18 let zapora

Istanbul, 22. februarja - Sodišče v Turčiji je danes izvajalca gradbenih del Musluma Demirera obsodilo na več kot 18 let zapora zaradi povzročitve smrti in poškodb iz malomarnosti, je poročala turška radiotelevizija TRT. Obsojenec je zgradil blok v provinci Sanliurfa na jugovzhodu države, ki se je med uničujočim potresom februarja lani zrušil in pod seboj pokopal 34 ljudi.