Muzej v Nürnbergu tri sobe namenil delom Gerharda Richterja

Nürnberg, 24. februarja - V Novem muzeju Nürnberg so na stalni razstavi tri sobe namenili delom zvezdniškega nemškega umetnika Gerharda Richterja. Na ogled je 20 del iz vseh obdobij ustvarjanja danes 92-letnega slikarja, od tihožitij, preslikanih fotografij in barvnih kart do abstraktnih slik.