Ljubljana, 22. februarja - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so na štajerski avtocesti so odstranili posledice prometne nesreče med predorom Golo Rebro in priključkom Slovenske Konjice proti Mariboru. Na več odsekih med Celjem in Slovenskimi Konjicami ostaja zastoj z zamudo približno 20 do 30 minut.