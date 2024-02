Slovenija poziva Evropski parlament k umiku predvolilnega letaka

Bruselj, 22. februarja - Slovenski stalni predstavnik pri Evropski uniji Iztok Jarc je danes v pismu Evropskemu parlamentu izrazil razočaranje zaradi predvolilnega letaka, na katerem je Slovenija označena z enako barvo kot nečlanice EU. Prosil je, da se napaka popravi, material pa umakne. V parlamentu so pojasnili, da gre za tiskarsko napako in da so letak popravili.