Brezplačna vadba Dihamo z naravo marca na 32 lokacijah po Sloveniji

Ljubljana, 25. februarja - To pomlad v Društvu Šola zdravja znova organizirajo vodeno brezplačno vadbo Dihamo z naravo. Tedenska srečanja za krepitev čuječnosti in spodbujanje sprostitve bodo od marca potekala na 32 različnih lokacijah po Sloveniji, med drugim tudi v Ljubljani, Kranju, Mariboru, Celju, v Kopru in na Ptuju, so sporočili iz društva.