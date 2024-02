V Celju odprli razstavo Spomin Slovenije

Celje, 22. februarja - Na Krekovem trgu v Celju so danes odprli razstavo Spomin Slovenije, ki je nastala kot del Unescovega programa Spomin sveta. Na razstavi je predstavljenih deset dokumentarnih enot, ki po mnenju slovenskega odbora Unesco Spomin sveta predstavljajo pomemben del slovenske kulture in zgodovine, so sporočili s celjske občine.