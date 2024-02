V Galeriji Velenje razstava Stojana Špegla z naslovom V ogledalu

Velenje, 22. februarja - V Galeriji Velenje bodo drevi odprli razstavo Stojana Špegla z naslovom V ogledalu. Razstava, ki bo predstavlja transcendentno potovanje skozi labirint umetnikove domišljije, kjer se realnost prepleta s fantazijo in simbolizmom, bo na ogled do 23. marca. Kustos razstave je Matic Veler, so sporočili iz Festivala Velenje.