Kmetje po državi s protesti opozarjali na trenutno stanje v kmetijstvu

Murska Sobota/Gornja Radgona/Ptuj/Celje, 22. februarja - V več krajih po Sloveniji so danes potekali protestni shodi kmetov, na katerih so opozarjali na trenutno stanje v kmetijstvu. Izpostavili so niz zahtev do vladajoče politike, med drugim zaščito kmetijskih zemljišč, prevetritev OMD plačil in zmanjšanje birokracije, protest pa je bil tudi del vseevropskih protestov proti skupni kmetijski politiki.