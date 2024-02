Državljan Severne Makedonije v kombiju prevažal 31 državljanov Turčije

Ljubljana, 22. februarja - Brežiški policisti so v sredo nekaj po 15. uri ustavili voznika kombija slovaških registrskih oznak. Ugotovili so, da 43-letni državljan Severne Makedonije prevaža 31 državljanov Turčije, ki so nedovoljeno vstopili v državo. Osumljenca kaznivega dejanja pomoči pri prehajanju meje ali ozemlja države so pridržali, so sporočili iz PU Novo mesto.