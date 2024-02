Skavti v lanski akciji Luč miru iz Betlehema zbrali 18.832 evrov

Ljubljana, 22. februarja - Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (ZSKSS) je danes v Ljubljani na novinarski konferenci predstavilo izkupiček lanske dobrodelne akcije Luč miru iz Betlehema. V njej so zbrali 18.832 evrov, ki jih bodo letos namenili za organizacijo skavtskih taborov za otroke iz socialno šibkejših družin, ki so jih prizadele lanske ujme.