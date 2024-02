Vrtci v občini Mokronog-Trebelno bodo dražji

Mokronog, 22. februarja - Občinski svet občine Mokronog-Trebelno je na sredini seji potrdil rebalans letošnjega proračuna, ki predvideva za 11 odstotkov višje prihodke in za 19 odstotkov višje izdatke od veljavnega proračuna. Potrdili so tudi zvišanje cen vrtcev. Te bodo višje za od sedem do 10,5 odstotka.