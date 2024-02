Vreme: Danes bo oblačno

Ljubljana, 22. februarja - Danes bo večinoma oblačno, dopoldne bo v zahodnih krajih začelo deževati. Popoldne se bo rahel dež razširil proti osrednjim krajem. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo popoldne precej okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 14, na severozahodu okoli 7 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo oblačno. Padavine bodo postopno zajele vso Slovenijo. Po nekaterih alpskih dolinah bo dež lahko ob močnih padavinah prešel v sneg. Meja sneženja bo večinoma na nadmorski višini okoli 1500 metrov. Na Primorskem in Notranjskem bo pihal okrepljen južni veter, drugod pa bo veter že nekoliko oslabel. Jutranje temperature bodo od 7 do 11, v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne od 8 do 14, v alpskih dolinah okoli 4 stopinje Celzija.

Obeti: V noči na soboto bodo sprva še obilnejše padavine, lahko tudi zagrmi. Do jutra bo dež večinoma oslabel in ponehal. V soboto se bo ponekod delno razjasnilo, predvsem na zahodu bodo še možne krajevne plohe. Pihal bo jugozahodnik. V nedeljo bo spremenljivo oblačno, v zahodnih krajih bodo občasne manjše padavine. Še vedno bo razmeroma toplo.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka nad južno polovico Evrope postopno slabi. Z vetrom zahodnih smeri nad naše kraje doteka razmeroma topel in postopno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes se bo dopoldne pooblačilo v vseh sosednjih pokrajinah. V krajih zahodno in južno od nas bo občasno deževalo. Krepil se bo jugozahodni veter. V petek bo oblačno s padavinami, v Alpah bo tudi snežilo. Ob severnem Jadranu bo pihal zmeren do močan jugo.

Biovreme: Danes in v petek bo obremenitev zaradi vremena zmerna, kazala se bo s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z manjšimi motnjami v spanju in utrujenostjo.