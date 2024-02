Upokojeni avstralski škof obtožen spolnih zlorab otrok

Canberra, 22. februarja - Avstralska policija je v okviru preiskave spolnih zlorab v sredo aretirala upokojenega škofa Christopherja Saundersa. Obtožen je posilstva in drugih spolnih zlorab otrok in mladostnikov med letoma 2008 in 2020. Saunders je eden najvišjih katoliških klerikov, ki se sooča s tovrstnimi obtožbami.