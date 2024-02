Newyorške borze končale neenotno

New York, 21. februarja - Indeksi na newyorških borzah so dan sklenili neenotno. Odmeval je zapisnik zadnjega zasedanja odbora za odprti trg ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed). Ta je nakazal, da člani odbora niso naklonjeni prehitremu zniževanju obrestnih mer. Te je Fed med marcem 2022 in julijem lani dvignil najviše v 22 letih, od tedaj pa jih ohranja.