Večer o centralizaciji države na področju visokega šolstva (22. 2.)

Maribor, 21. februarja - Jasmina Cehnar v komentarju Stop centralizaciji piše o centralizaciji, ki da je v Sloveniji zelo izrazita. Medtem ko se Univerzi v Ljubljani npr. obeta za pol milijarde evrov naložb, so investicije v visoko šolstvo in razvoj in raziskave, ki prinašajo dodano vrednost, dvig konkurenčnosti in kvalitetna delovna mesta še bolj nujne na vzhodu države.