Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (21. 2.)

Ljubljana, 21. februarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da sta na novinarski konferenci v Rimu prvič v javnosti spregovorili nekdanji nuni in domnevni žrtvi nekdanjega jezuita in umetnika Marka Rupnika, ki je bil obtožen spolnih zlorab redovnic. Dejali sta, da je Rupnik nad njima izvajal spolno in psihično nasilje.