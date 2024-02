Trojica v Mariboru na ulici oropala moškega

Maribor, 21. februarja - V bližini Tržaške ceste v Mariboru je danes popoldne prišlo do ropa. Trije moški so pristopili do občana in od njega zahtevali denar. Ker ga ni želel izročiti, so mu zagrozili z ostrim predmetom, po tistem, ko jim je predal denarnico, pa so ga še udarili in nato odšli s kraja, so sporočili z mariborske policijske uprave.