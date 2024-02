Na izredni seji DZ vroča razprava o korupciji

Ljubljana, 21. februarja - Na izredni seji DZ o stanju na področju boja proti korupciji so poslanci v maratonski razpravi nizali očitke o koruptivnem ravnanju sedanje in prejšnje koalicije. Na očitke opozicijskih poslancev se je odzvala tudi pravosodna ministrica, ki opravlja tekoče posle, Dominika Švarc Pipan. Nanizala je vrsto ukrepov proti korupciji, ki so v pripravi.