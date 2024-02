Ljubljanska borza: Tečaj Cinkarne Celje navzdol za 13 odstotkov

Ljubljana, 21. februarja - Indeks Ljubljanske borze SBI TOP se je danes zvišal za 0,56 odstotka. Najbolj so se podražile delnice NLB, za več kot tri odstotke, po katerih so vlagatelji tudi največ povpraševali. Delnice Cinkarne Celje so se tik pred zapadom upravičenosti do dividend pocenile za skoraj 13 odstotkov. Sklenjenih je bilo za skupaj 1,5 milijona evrov poslov.