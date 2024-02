Newyorške borze uvodoma v rdečem

New York, 21. februarja - Tečaji na newyorških borzah se na začetku današnjega trgovanja gibljejo pod izhodišči. Vlagatelji so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP previdni pred objavo poslovnega poročila ameriškega proizvajalca čipov Nvidia in objavo zapisnika z zadnjega zasedanja ameriške centralne banke Federal Reserve.