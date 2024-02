Litva zaprla še dva mejna prehoda z Belorusijo

Vilnius, 21. februarja - Litva bo zaradi varnosti zaprla še dva mejna prehoda s sosednjo Belorusijo. Vlada v Vilniusu je danes sklenila, da bosta od 1. marca do nadaljnjega zaprti mejni točki Lavoriskes in Raigardas, potem ko je že lani zaprla dve drugi. Tako bosta ostala odprta le še dva od šestih mejnih prehodov meji med Litvo in Belorusijo.