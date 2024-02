EU s priporočili državam članicam za ublažitev kibernetskih tveganj

Bruselj, 21. februarja - Na podlagi ocene tveganja za evropsko komunikacijsko infrastrukturo in omrežja so države članice EU ob podpori Evropske komisije in Agencije EU za kibernetsko varnost (ENISA) opredelile deset novih strateških scenarijev tveganja. Za ublažitev teh tveganj so pripravili priporočila, ki vključujejo stresno testiranje kritične infrastrukture.