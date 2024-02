Na izredni seji o korupciji medsebojna obtoževanja o spornih koruptivnih praksah

Ljubljana, 21. februarja - V državnem zboru poteka izredna seja na temo boja proti korupciji, ki jo je zahtevala SDS. Pri predstavitvi stališč poslanskih skupin se niso izognili medsebojnim očitkom o spornih praksah in primerih koruptivnih praks in afer, ki smo jim bili priča v zadnjih letih in desetletjih.