Na Ljubljanski borzi dopoldne največ zanimanja za NLB

Ljubljana, 21. februarja - Vlagatelji na Ljubljanski borzi se v dopoldanskem delu trgovanja najbolj zanimajo za delnice NLB, ki se ob tem dražijo. Dražje kot v torek so tudi delnice Save Re, Krke in Zavarovalnice Triglav, na drugi strani se ob zapadu upravičenosti do dividend močno cenijo delnice Cinkarne Celje. Indeks SBI TOP je do 11.30 pridobil 0,40 odstotka.