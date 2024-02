Bayern in Tuchel že poleti vsak svojo pot

München, 21. februarja - Nedavni neuspehi nemškega nogometnega velikana Bayerna so pustili svoj pečat. Kot so danes sporočili iz tabora nemškega prvaka, gresta Bayern München in trener Thomas Tuchel po koncu sezone vsak svojo pot. To je plod prijateljskega dogovora med izvršnim direktorjem kluba Jan-Christianom Dreesnom in Tuchelom.