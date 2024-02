Porevizijski ukrepi Zagovornika načela enakosti zadovoljivi

Ljubljana, 21. februarja - Računsko sodišče je pregledalo odzivno poročilo, ki ga je na podlagi zahteve iz revizijskega poročila o pravilnosti poslovanja Zagovornika načela enakosti v letu 2022 izdelal Zagovornik. Ocenili so, da so ukrepi, ki jih je sprejel Zagovornik zadovoljivi, so zapisali v porevizijskem poročilu, ki so ga objavili v torek.