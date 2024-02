Voznik na avtocesti dvakrat zapored krepko prekoračil hitrost

Celje, 21. februarja - Celjski policisti so v torek na avtocesti izvajali poostren nadzora cestnega prometa, s poudarkom na ugotavljanju prekoračitve hitrosti. Zaznali so več prekoračitev hitrosti voznikov osebnih vozil. Posebej izstopajoč je bil slovenski državljan, ki je dvakrat zapored krepko prekoračil hitrost, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.