Celjski svetniki za v.d. direktorja Celjskega mladinskega centra imenovali Klemna Sagadina

Celje, 21. februarja - Celjski mestni svetniki so na današnji seji podali soglasje k razrešitvi direktorice Celjskega mladinskega centra Sonje Majcen in na njeno mesto kot vršilca dolžnosti od 1. marca, najdlje za dobo enega leta, imenovali Klemna Sagadina. Svetniki so sprostili tudi izobrazbene in pogoje delovnih izkušenj za zasedbo mesta direktorja mladinskega centra.