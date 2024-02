Začenja se deseta edicija glasbenega festivala in konference Ment

Ljubljana, 21. februarja - V Ljubljani se danes začenjata glasbeni festival in konferenca Ment. Kot so za STA pojasnili organizatorji, bo na 16 festivalskih odrih nastopilo več kot 80 izvajalcev iz 23 držav. Ob 10. obletnici začetka delovanja so pripravili dve novosti: četrti festivalski dan v soboto in nov festivalski segment CE/MENT, posvečen elektronski glasbi.