Singapurski šahovski čudežni otrok do rekorda po zmagi nad velemojstrom

Bern, 20. februarja - Singapurski šahovski čudežni deček Ashwath Kaushik je postal najmlajši šahist v zgodovini, ki je premagal velemojstra. To je Kaushiku, ki ima le osem let in pol, uspelo na turnirju v Burgdorfu v Švici, ko je po treh urah ugnal 37-letnega Poljaka Jaceka Stopo, je poročal britanski Guardian.