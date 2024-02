EU VOLITVE: Stranke v pripravah, največ pozornosti za zdaj na sestavi kandidatnih list

pripravila Lara Draškovič

Ljubljana, 23. februarja - Dobre tri mesece pred evropskimi volitvami so akterji na slovenskem političnem parketu že dodobra v pripravah, predvsem z izbiranjem kandidatov. Z oblikovanjem kandidatnih list so najbolj pohiteli v opoziciji, v koaliciji zaključujejo postopke evidentiranja. Aktivirale so se tudi zunajparlamentarne stranke, nekatere so že predstavile nosilce list.