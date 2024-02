Na dogodku ob obletnici rojstva in smrti Vandota o tem, kako je bil Maribor odvraten

Šentilj, 21. februarja - Drama SNG Maribor, Mariborska knjižnica in Pokrajinski arhiv Maribor so ob 140-letnici rojstva in 80-letnici smrti Josipa Vandota pripravili literarno-zgodovinski večer, na katerem so pisateljevi zapisi o okupiranem Mariboru pospremljeni z zgodovinskimi gradivi tega časa. Doslej zelo dobro obiskan dogodek danes gostuje v Knjižnici Šentilj.