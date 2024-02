Na območju Podrožniške poti v Ljubljani bodo zaradi varnosti odstranili še 21 dreves

Ljubljana, 20. februarja - Ob Podrožniški poti v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib v Ljubljani bodo zaradi zagotavljanja varnosti obiskovalcev odstranili še 21 oslabljenih, nevarnih, bolnih in suhih dreves, je na novinarski konferenci pojasnil Jurij Kobe z oddelka za gospodarske dejavnosti in promet Mol. Dela bodo izvajali predvidoma od srede do začetka marca.