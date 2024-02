Predsednica DZ sprejela predstavnike Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije

Ljubljana, 20. februarja - Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je sprejela predstavnike Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, so sporočili iz služba za odnose z javnostmi DZ. Predstavniki zveze so v pogovoru s predsednico DZ med drugim izpostavili, da so pravice slepih in slabovidnih pomanjkljivo urejene na področju osebne asistence in dolgotrajne oskrbe.