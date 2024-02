V medgeneracijski koaliciji MeKoS niso podprli petkovega shoda za višje pokojnine

Ljubljana, 20. februarja - V Medgeneracijski koaliciji Slovenije (MeKoS) niso podprli petkovega shoda podpornikov Inštituta 1. oktober in stranke Glas upokojencev, ki so v središču prestolnice znova zahtevali višje pokojnine. V koaliciji so danes v sporočilu za javnost poudarili, da na omenjenem shodu ni sodeloval nihče izmed njihovih vodilnih predstavnikov.