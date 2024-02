Juliji Navalni zaprli in ponovno aktivirali profil na družbenem omrežju X

Moskva, 20. februarja - Vdovi ruskega oporečnika Alekseja Navalnega so danes deaktivirali profil na družbenem omrežju X, nato pa ga po manj kot uri ponovno aktivirali. Profil Julije Navalne so za kratek čas suspendirali le en dan zatem, ko ga je ustvarila in objavila krajši videoposnetek, v katerem je med drugim kritizirala ruski režim.