Na odboru za pravosodje živahna razprava o koruptivnih praksah in aferah

Ljubljana, 20. februarja - Na odboru DZ za pravosodje že več ur poteka živahna razprava o stanju na področju korupcije, ki jo je zahtevala stranka SDS. Medtem ko opozicija izpostavlja zlasti afero spornega nakupa stavbe na Litijski cesti, koalicija vrača žogico in izpostavlja, da so se številne sporne in koruptivne prakse dogajale tudi v času vlad Janeza Janše.