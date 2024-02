Policija poostreno pred košarkarsko tekmo Slovenija - Izrael

Koper, 20. februarja - Policijska uprava Koper je danes na Facebooku sporočila, da bo poostrila nadzor pred, med in po nedeljski košarkarski tekmi med Slovenijo in Izraelom, ki bo v okviru kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2025 potekala v Kopru. To bo storila "zaradi dokumentiranja morebitnih kršitev javnega reda in miru ter drugih odklonskih dejanj".