Specializirano državno tožilstvo v letnem poročilu znova z opozorili o kadrovskih težavah

Ljubljana, 20. februarja - Na Specializiranem državnem tožilstvu (SDT), ki se ukvarja z obravnavo najzahtevnejših kaznivih dejanj, so ob letnem poročilu za lani znova opozorili na kadrovski primanjkljaj. Med težavami izpostavljajo tudi dolgotrajne postopke, povezane z imenovanjem in dodelitvami državnih tožilcev, ki lahko trajajo tudi več let.