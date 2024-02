V Cape Townu retrospektiva ikonične južnoafriške umetnice Esther Mahlangu

Cape Town, 21. februarja - V galeriji Iziko v južnoafriškem Cape Townu so ta teden odprli retrospektivno razstavo znane južnoafriške umetnice Esther Mahlangu. Postavitev vključuje slike, kratki film in več kot sto njenih del. Na ogled so tudi slavni BMW, ki ga je barvito poslikala umetnica, ter njena abstraktna dela in zgodovinske fotografije.