OKS ostro obsodil huliganstvo na tekmi Mura - Maribor

Ljubljana, 20. februarja - Olimpijski komite Slovneije (OKS) je kot krovna športna organizacija ostro obsodil vsa dejanja, ki niso v okviru vrednot športa, so zapisali v izjavi za javnost. Huliganstvo, kot so mu bili priča na nogometni tekmi med Muro in Mariborom, je nesprejemljivo in škodljivo tako za športno skupnost kot za družbo kot celoto, dodajajo pri OKS.