Jamarska reševalna služba Slovenije prva v Evropi sestavila ekipo za mednarodno posredovanje

pogovarjala se je Rosana Rijavec

Ljubljana, 21. februarja - Raziskovanje podzemlja in jamarstvo je zaradi človeške radovednosti povsod po svetu v porastu, pri obiskovanju podzemnega sveta pa prihaja tudi do nesreč. Zato je Jamarska reševalna služba Slovenije ob pomoči Uprave RS za zaščito in reševanje kot prva v Evropi vzpostavila ekipo za mednarodno posredovanje na območju Evropske unije.