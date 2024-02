V Cankarjevih torkih Hamlet Express z novim albumom

Ljubljana, 20. februarja - V okviru Cankarjevih torkov bo ob 20. uri v Klubu CD nastopila zasedba Hamlet Express. Koncert bo namenjen predstavitvi novega albuma Fantom svobode, ki so ga označili za svojevrsten hommage svobodi in upornemu človeku. Skupina je aktivna že več kot 20 let, Fantom svobode je njihov šesti album.