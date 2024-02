Trije mrtvi v nesreči vozila z migranti na jugu Srbije

Niš, 20. februarja - V prometni nesreči na skrajnem jugu Srbije so v ponedeljek zvečer umrle tri osebe, še 12 je ranjenih. Kot je sporočilo tožilstvo v Vranju, je do nesreče prišlo, ko je vozilo, v katerem je poleg voznika bilo še 14 migrantov iz Afrike in Azije, zaradi neprilagojene hitrosti zletelo s ceste in se prevrnilo.