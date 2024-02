V mariborski Operi premierno Puccinijeva Lastovka

Maribor, 23. februarja - Opera in Balet Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Maribor bosta danes premierno uprizorila redko izvajano Puccinijevo opero Lastovka pod taktirko Simona Krečiča in v režiji Huga de Anne. V glavnih vlogah bosta sopranistka Sabina Cvilak in tenorist Max Jota kot francoska kurtizana Magda in idealistični mladenič Ruggero.