Večina evropskih borz uvodoma zdrsnila v minus

London/Frankfurt/Pariz, 20. februarja - Indeksi na evropskih borzah so v uvodu današnjega trgovanja večinoma zdrsnili v minus. Vlagatelji spremljajo objave poslovnih rezultatov večjih podjetij, čakajo tudi na zapisnika z zasedanj ameriške in evropske centralne banke, v katerih bodo iskali namige o tem, kdaj bi lahko prišlo do začetka nižanja obrestnih mer.